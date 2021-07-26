Российская певица МакSим пришла в себя и может общаться с родными жестами. Как стало известно, девушку перевели на аппарат вспомогательной вентиляции легких. Сейчас состояние певицы все еще оценивается как стабильно тяжелое, однако медики надеются, что вскоре она сможет дышать самостоятельно.

Ранее футбольный клуб «Спартак» поддержал певицу постом на своей странице в Instagram. В первом туре РПЛ болельщики московского клуба исполнили перед матчем с «Рубином» хит певицы «Знаешь ли ты», который вот уже несколько лет является негласным гимном команды.