Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал победу российских гимнастов на Олимпиаде в Токио.

«Плачем все от счастья. Исторический успех! Просто грандиозно, все выстрадали: Далалоян с травмой, Нагорный наш уникум, Аблязин, Белявский. Это величайшая победа! Всё было очень на тоненького», — сказал Губерниев.

Напомним, ранее Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный завоевали золотые медали в командном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио. Серебряные медали достались гимнастам из Японии, бронза за китайскими спортсменами.

Для России — это первое олимпийское золото с 1996 года и четвертая золотая медаль текущих Олимпийских игр. Ранее саблистка Софья Позднякова в борьбе с соотечественницей Софьей Великой также завоевала золото Олимпиады-2020. Кроме того, накануне первую золотую медаль в копилку принесла Виталина Бацарашкина, завоевавшая награду в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.