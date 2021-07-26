Мужская сборная России по баскетболу 3×3 в матче группового этапа обыграла сборную Латвии на Олимпийских играх в Токио. Встреча закончилась со счетом 19:15 в пользу россиян.

Завтра, 27 июля, россияне сыграют в последнем решающем матче группового этапа за выход в плей-офф турнира Олимпиады с национальной сборной Сербии.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.