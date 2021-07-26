Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал заявление саблистки Софьи Великой о том, что ей придется ехать на пятые Олимпийские игры за золотой медалью.

«Мы ее с удовольствием возьмем», — сказал Поздняков.

Напомним, Позднякова в финальной схватке индивидуального турнира саблисток победила соотечественницу Софью Великую со счётом 15:11. Спортсменки принесли в копилку олимпийской сборной России еще одну золотую и серебряную медали Олимпиады-2020. На данный момент в активе олимпийской сборной России 11 медалей: три золотые, пять серебряных и три бронзовых.