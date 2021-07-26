Олимпийская сборная России поднялась на четвертую строчку в медальном зачете летних Олимпийских игр в Токио после прошедших в понедельник, 26 июля, соревнований. Всего за день российские спортсмены завоевали три золотые медали, по одной серебряной и бронзовой награде.

Золото в актив российской команды принесли тхэквондист Максим Храмцов, саблистка София Позднякова, победившая в финале другую россиянку Софью Великую, и мужская сборная России по спортивной гимнастике в составе Никиты Нагорного, Артура Далалояна, Давида белявского и Дениса Аблязина. Бронза на счету прыгунов в воду Виктора Минибаева и Александра Бондаря.

На первое место в общемедальном зачете поднялась хозяйка летних Олимпийских игр сборная Японии: 8 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. Вторую строчку занимает сборная США: 7 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые медали. Замыкает тройку лидеров — команда Китая: 6 золотых, 5 серебряный и 7 бронзовых медалей.