Олимпийские игры в Токио уже набрали ход и каждый день преподносят немало сюрпризов. Было бы удивительно, если бы на такой особенной Олимпиаде и сюрпризы не были бы особенными. И особенно если речь об особенной сборной России. Точнее, команде ОКР. Точнее ROC Team. 26 июля в Токио преподнесло по меньшей мере две невероятно драматичных развязки для российских атлетов.

Софья Великая

Саблистка Софья Великая давала любителям каламбурных заголовков неиссякаемый источник радости. Восемь золотых медалей чемпионатов мира, восемь золотых медалей чемпионатов Европы. Но, пожалуй, важнейшая медаль в карьере фехтовальщика для неё вечно ускользала.

Уже в 2008 году Великая ехала в Пекин оправдывать фамилию и брать медаль. Но камнем преткновения для неё стали американки. Сада Джекобсон победила её в полуфинале, а Ребекка Уорд – в поединке за бронзу.

Четыре года спустя Лондон должен был стать бенефисом Великой. До этого она взяла золото ЧМ и ехала на Олимпиаду в качестве главной фаворитки в своей дисциплине. На этот раз до финала она добралась более чем уверенно, а вот в решающей встрече уступила кореянке Ким Чжи Ён.

В 2012 году женская командная сабля не была представлена на Олимпиаде, иначе золото Игр Великая взяла бы с большой вероятностью уже тогда. Сборная России очень сильна в этой дисциплине, и незадолго до Лондона выиграла чемпионат мира.

Звёздный час к Софье пришёл уже в Рио-де-Жанейро. Саблистка наконец-то стала олимпийской чемпионкой благодаря яркой победе сборной в командном первенстве.

При этом Великая смогла вернуться в спорт после рождения ребёнка и отобраться на свою третью Олимпиаду. Но камнем преткновения для неё оставалось более престижное личное первенство. Финал индивидуальной сабли в Бразилии оказался российским: трёхкратной участнице Олимпиад Великой противостояла дебютантка Игр Яна Егорян.

И согласитесь, было бы справедливо, если бы золото ушло более заслуженной фехтовальщице. Но спорт – не КВН, в нём не побеждают за былые заслуги. Нужно быть лучшей здесь и сейчас. В финале Егорян превзошла Великую всего на один укол – 15:14.

Олимпиада в Токио стала для Софьи Великой поистине знаковой. На четвёртые в карьере Игры она поехала в особом статусе знаменосца сборной России. Почему-то среди российских болельщиков ходит поверье о проклятии отечественных знаменосцев – на Олимпиаде они обычно не могут взять золото. Есть какая-то в этом закономерность или нет, вопрос дискуссионный. Но через три дня после церемонии открытия Игр 36-летняя Великая на своей четвёртой Олимпиаде играла в финале против 24-летней дебютантки Игр Софьи Поздняковой, дочери главы ОКР Станислава Позднякова. Чётвёртая Олимпиада, третий подряд финал, второй подряд русский финал. И снова поражение. Поединок закончился победой Поздняковой 15:11.

Для кого-то серебро Игр – выдающееся достижение, но не для Великой. Фехтовальщица уже заявила, что хочет поехать на свою пятую Олимпиаду. Кстати, столько же раз на Олимпийские игры ездил Поздняков. Удастся ли это Великой и чем закончится, узнаем в Париже в 2024 году.

Сборная России по спортивной гимнастике

Рубеж восьмидесятых-девяностых прошёл под знаком отечественной спортивной гимнастики. В командном первенстве Олимпиад сборная нашей страны побеждала четыре раза подряд (если не считать Игры-1984, бойкотированные СССР). В 1980, 1988, 1992 и 1996 году золото уходило сперва СССР, затем Объединённой команде, а затем и сборной России.

В 2000 году мужчины сохранили половину состава на командный турнир, но стали лишь третьими. Это был худший результат в советско-российской истории. На двух первых Олимпиадах в 1952 и 1956 году советские гимнасты взяли золото, а затем пять раз подряд уступили в борьбе за первое место только Японии. Если оставить за скобками бойкотированные Игры-1984, то никогда советская команда не опускалась ниже второго места. А российская опустилась.

Но что такое настоящее падение, российские фанаты гимнастики узнали уже в Афинах. Только шестое место и первые Игры без медали в команде. Четыре года спустя была ещё одна бронза, а затем и ещё одно падение на шестую позицию.

Первый шажок к заветному золоту россияне сделали в Рио. Тогда Россия вспомнила славные советские времена и завоевала серебряную медаль, уступив, как и полагается, команде Японии. Четыре года спустя в Токио в командном многоборье выступил почти тот же состав, что и в Рио-де-Жанейро. Из четырёх выступавших только Артур Далалоян не имел в активе бразильского серебра.

И вот, спустя 25 лет после предыдущего олимпийского золота, Россия, уже под названием «Команда ОКР», снова забирает главную награду Игр в командном многоборье! На момент Игр-1996 в Атланте Денису Аблязину было три года, Давиду Белявскому – четыре, Артуру Далалояну – несколько месяцев, а Никита Нагорный и вовсе не родился. И как же символично то, что у главных фаворитов – японцев – удалось отобрать награду на их собственной земле в Токио! Воистину: жизнь – лучший драматург.

Хочется верить, что этим российские гимнастки только положили начало медалепаду, и мы ещё не раз получим возможность услышать музыку Чайковского под сводами олимпийских дворцов столицы Японии.