Олимпийские игры в Токио уже набрали ход и каждый день преподносят немало сюрпризов. Было бы удивительно, если бы на такой особенной Олимпиаде и сюрпризы не были бы особенными. И особенно если речь об особенной сборной России. Точнее, команде ОКР. Точнее ROC Team. 26 июля в Токио преподнесло по меньшей мере две невероятно драматичных развязки для российских атлетов.

Софья Великая

Фехтовальщица Софья Великая — знаменосец сборной России на Олимпиаде-2020. Фото Инстаграм

Саблистка Софья Великая давала любителям каламбурных заголовков неиссякаемый источник радости. Восемь золотых медалей чемпионатов мира, восемь золотых медалей чемпионатов Европы. Но, пожалуй, важнейшая медаль в карьере фехтовальщика для неё вечно ускользала.

Уже в 2008 году Великая ехала в Пекин оправдывать фамилию и брать медаль. Но камнем преткновения для неё стали американки. Сада Джекобсон победила её в полуфинале, а Ребекка Уорд – в поединке за бронзу.

Четыре года спустя Лондон должен был стать бенефисом Великой. До этого она взяла золото ЧМ и ехала на Олимпиаду в качестве главной фаворитки в своей дисциплине. На этот раз до финала она добралась более чем уверенно, а вот в решающей встрече уступила кореянке Ким Чжи Ён.

В 2012 году женская командная сабля не была представлена на Олимпиаде, иначе золото Игр Великая взяла бы с большой вероятностью уже тогда. Сборная России очень сильна в этой дисциплине, и незадолго до Лондона выиграла чемпионат мира.

Звёздный час к Софье пришёл уже в Рио-де-Жанейро. Саблистка наконец-то стала олимпийской чемпионкой благодаря яркой победе сборной в командном первенстве.

При этом Великая смогла вернуться в спорт после рождения ребёнка и отобраться на свою третью Олимпиаду. Но камнем преткновения для неё оставалось более престижное личное первенство. Финал индивидуальной сабли в Бразилии оказался российским: трёхкратной участнице Олимпиад Великой противостояла дебютантка Игр Яна Егорян.

И согласитесь, было бы справедливо, если бы золото ушло более заслуженной фехтовальщице. Но спорт – не КВН, в нём не побеждают за былые заслуги. Нужно быть лучшей здесь и сейчас. В финале Егорян превзошла Великую всего на один укол – 15:14.

Олимпиада в Токио стала для Софьи Великой поистине знаковой. На четвёртые в карьере Игры она поехала в особом статусе знаменосца сборной России. Почему-то среди российских болельщиков ходит поверье о проклятии отечественных знаменосцев – на Олимпиаде они обычно не могут взять золото. Есть какая-то в этом закономерность или нет, вопрос дискуссионный. Но через три дня после церемонии открытия Игр 36-летняя Великая на своей четвёртой Олимпиаде играла в финале против 24-летней дебютантки Игр Софьи Поздняковой, дочери главы ОКР Станислава Позднякова. Чётвёртая Олимпиада, третий подряд финал, второй подряд русский финал. И снова поражение. Поединок закончился победой Поздняковой 15:11.

Для кого-то серебро Игр – выдающееся достижение, но не для Великой. Фехтовальщица уже заявила, что хочет поехать на свою пятую Олимпиаду. Кстати, столько же раз на Олимпийские игры ездил Поздняков. Удастся ли это Великой и чем закончится, узнаем в Париже в 2024 году.

Сборная России по спортивной гимнастике

Гимнасты сборной России. Фото: ОКР

Рубеж восьмидесятых-девяностых прошёл под знаком отечественной спортивной гимнастики. В командном первенстве Олимпиад сборная нашей страны побеждала четыре раза подряд (если не считать Игры-1984, бойкотированные СССР). В 1980, 1988, 1992 и 1996 году золото уходило сперва СССР, затем Объединённой команде, а затем и сборной России.

В 2000 году мужчины сохранили половину состава на командный турнир, но стали лишь третьими. Это был худший результат в советско-российской истории. На двух первых Олимпиадах в 1952 и 1956 году советские гимнасты взяли золото, а затем пять раз подряд уступили в борьбе за первое место только Японии. Если оставить за скобками бойкотированные Игры-1984, то никогда советская команда не опускалась ниже второго места. А российская опустилась.
Но что такое настоящее падение, российские фанаты гимнастики узнали уже в Афинах. Только шестое место и первые Игры без медали в команде. Четыре года спустя была ещё одна бронза, а затем и ещё одно падение на шестую позицию.

Первый шажок к заветному золоту россияне сделали в Рио. Тогда Россия вспомнила славные советские времена и завоевала серебряную медаль, уступив, как и полагается, команде Японии. Четыре года спустя в Токио в командном многоборье выступил почти тот же состав, что и в Рио-де-Жанейро. Из четырёх выступавших только Артур Далалоян не имел в активе бразильского серебра.

И вот, спустя 25 лет после предыдущего олимпийского золота, Россия, уже под названием «Команда ОКР», снова забирает главную награду Игр в командном многоборье! На момент Игр-1996 в Атланте Денису Аблязину было три года, Давиду Белявскому – четыре, Артуру Далалояну – несколько месяцев, а Никита Нагорный и вовсе не родился. И как же символично то, что у главных фаворитов – японцев – удалось отобрать награду на их собственной земле в Токио! Воистину: жизнь – лучший драматург.

Хочется верить, что этим российские гимнастки только положили начало медалепаду, и мы ещё не раз получим возможность услышать музыку Чайковского под сводами олимпийских дворцов столицы Японии.