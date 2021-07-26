Олимпийский комитет России рассказал, что тхэквондист Максим Храмцов выступал на Олимпийских играх в Токио с рецидивом травмы руки. Как сообщает ОКР, спортсмен сломал руку в мае.

«У Максима Храмцова в мае была сломана рука. В первом же поединке в Токио — рецидив. До руки дотронуться нельзя в принципе. А он становится олимпийским чемпионом. Просто история настоящего героя», — отмечается в сообщении комитета.

Напомним, в финала турнира Олимпиады в Токио российский тхэквондист Максим Храмцов обыграл представителя Иордании Салеха Эльшарабати со счетом 20:9. На данный момент, олимпийская сборная России поднялась на четвертую строчку в медальном зачете летних Олимпийских игр в Токио после прошедших в понедельник, 26 июля, соревнований. Всего за день российские спортсмены завоевали три золотые медали, по одной серебряной и бронзовой награде.