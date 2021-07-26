Футбольный клуб «Зенит» объявил об официальном уходе аргентинского нападающего Себастьяна Дриусси. Известно, что футболист реализовал свое право на выкуп контракта с «сине-бело-голубыми».

«Себа, мы благодарим тебя за огромный вклад в наши общие победы и желаем удачи в дальнейшей карьере. Спасибо за все!» — говорится в сообщении «Зенита».

Напомним, Себастиан Дриусси выступал за команду из Санкт-Петербурга с 2017 года. В составе «Зенита» футболист провел 138 матчей, где забил 25 голов и сделал 28 результативных передач. В составе «сине-бело-голубых» Дриусси трижды становился чемпионом России, брал Кубок России и два Суперкубка страны.

Ранее стало известно, что аргентинец может перейти в клуб MLS «Остин», владельцем которого является известный американский актер Мэттью Макконахи.