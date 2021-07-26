На летних Олимпийских играх в Токио завершился финал командного многоборья в мужской спортивной гимнастике. Победу с результатом 262,500 балла одержала сборная России. Российскую команду представляли Артур Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин и Давид Белявский. Нагорный и Далалоян выступили во всех шести упражнениях. Белявский принял участие в соревнованиях на коне, перекладине и брусьях, Аблязин — на кольцах, в опорном прыжке и вольных упражнениях.

Представляем вашему вниманию фотогалерею турнира и награждения российских спортсменов.

Напомним, Олимпийские игры в Токио Олимпиада проходят с 23 июля по 8 августа. Олимпийскую сборную Россию на Играх в Токио представляют 335 спортсменов, выступающие в 33 видах спорта. Единственные дисциплины, в которых россияне не будут бороться за медали — баскетбол, бейсбол/софтбол, гольф, сёрфинг, скейтбординг, футбол и хоккей на траве.