Завершился соревновательный день Олимпиады-2020 в Токио. Сборная России завоевала три золотых, серебряную и бронзовую медаль.

Прыжки в воду

Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзу в синхронных прыжках в воду с 10-метрового трамплина.

Спортивная гимнастика

Мужская сборная России завоевала первое с 1996 года золото в командном многоборье. В состав команды вошли Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный.

Тхэквондо

Максим Храмцов завоевал золото в весе до 80 кг, победив иорданца Салеха Аль-Шарабаты.

Фехтование

В финале состязаний в женской сабле встретились россиянки Софья Позднякова и Софья Великая. Победа досталась 24-летней Поздняковой – 15:11. 36-летняя Великая проиграла в третьем финале Олимпиады подряд.

Остальные результаты:

Бадминтон

Евгения Костецкая выиграла у Ивонн Ли в групповом раунде (22:20, 21:15)

Баскетбол 3x3

Мужская сборная России в групповом раунде обыграла Японию (19:16) и Латвию (19:15). После шести игр россияне идут четвёртыми в группе, что даёт право участия в плей-офф.

Женская сборная России победила Румынию (21:12) и проиграла Франции (14:17). После шести игр россиянки занимают второе место в группе, дающее прямую путёвку в полуфинал.

Велоспорт

Антон Синцов занял 11-е место в состязаниях по маунтинбайку.

Водное поло

Женская сборная России сыграла вничью с Венгрией в групповом раунде (10:10).

Гребля на байдарках и каноэ

Павел Эйгель снялся с соревнований в каноэ-одиночке после первой попытки в квалификации.

Дзюдо

Муса Могушков вылетел в 1/16 финала в весе до 73 кг (поражение от Рустама Оруджева из Азербайджана).

Дарья Межецкая вылетела в 1/16 финала в весе до 57 кг (поражение от китаянки Лю Тонцзюань).

Теннис

Мужская сборная России обыграла США в групповом турнире – 3:1.

Настольный теннис

Кирилл Скачков вышел в третий круг в мужском одиночном разряде, победив Канака Джа из США (4-2).

Полина Михайлова проиграла во втором круге женского одиночного разряда Цзя Лю из Китая (3-4).

Парусный спорт

Александр Аскеров занимает 21-е место в классе RS:X после шести заездов

Сергей Комиссаров занимает 29-е место в классе Лазер после трёх заездов

Анна Хворикова занимает 10-е место в классе RS:X после трёх заездов

Екатерина Зюзина занимает 24-е место в классе Лазер Радиал после четырёх заездов

Плавание

Мартин Малютин вышел в финал на дистанции 200 м вольным стилем (5-е место в полуфинале).

Климент Колесников и Евгений Рылов вышли в финал на дистанции 100 м на спине (второе и пятое время соответственно).

Кирилл Пригода (11-е место) и Антон Чупков (16-е место) не смогли выйти в финал на дистанции 100 м брассом.

Александр Кудашев вышел в полуфинал на дистанции 200 м баттерфляем (12-е место).

Сборная России (Владислав Гринёв, Андрей Минаков, Владимир Морозов, Александр Щёголев) заняла восьмое место в эстафете на дистанции 4×100 м вольным стилем.

Пляжный волейбол

Константин Семёнов и Илья Лешуков одержали вторую победу в групповом турнире, обыграв австралийцев Криса Макхафа и Дэмьена Шуманна – 2:0.

Стрельба

Наталья Виноградова заняла шестое место в финале состязаний в ските.

Теннис

Даниил Медведев вышел в третий круг мужского одиночного разряда, победив Сумита Нагала из Индии – 6:2, 6:1.

Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг женского одиночного разряда, победив Анну-Лену Фридзам из Германии – 6:1, 6:1.

Елена Веснина проиграла во втором круге итальянке Камиле Джорджи (3:6, 1:6).

Екатерина Александрова проиграла во втором круге аргентинке Наде Подороске (1:6, 3:6).

Вероника Кудерметова и Елена Веснина вышли в четвертьфинал в женском парном разряде, обыграв бельгиек Кики Бертенс и Деми Схурс – 6:2, 3:6, 10:7.

Фехтование

Владислав Мыльников вылетел в 1/8 финала турнира в индивидуальной шпаге (12:15 против египтянина Алаэддина Абуэлькассема).

Кирилл Бородачёв вылетел в 1/4 финала турнира в индивидуальной шпаге (14:15 против представителя Гонконга Чун Ка Луна).

Ольга Никитина вылетела в четвертьфинале в индивидуальной сабле (5:15 против француженки Манон Брюне).