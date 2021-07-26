Завершился третий соревновательный день на Олимпиаде в Токио. По его итогам в лидеры медального зачёта вышла команда Японии. На счету хозяев XXXII Игр 8 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых награды. Японцы отодвинули на второе место США (7 — 3 — 4).

Тройку лидеров замыкает сборная Китая. На счету хозяев следующей зимней Олимпиады-2022 6 золотых, 5 серебряных, 7 бронзовых медалей.

Сборная России по итогам дня поднялась на четвёртое место. 26 июля россиянам награды принесли:

Золото:

Софья Позднякова (фехтование, женщины, индивидуальная сабля)

Максим Храмцов (тхэквондо, мужчины, до 80 кг)

Мужская сборная России (спортивная гимнастика, командное многоборье)

Серебро:

Софья Великая (фехтование, женщины, индивидуальная сабля)

Бронза:

Александр Бондарь/Виктор Минибаев (синхронные прыжки в воду, мужчины, 10-метровый трамплин)

Всего на счету российской сборной 4 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медали. По общему количеству наград (12) россияне также идут четвёртыми, а лидирует Китай (18).