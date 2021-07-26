Президент России Владимир Путин поздравил саблистку Софию Позднякову с золотой медалью летних Олимпийских игр в Токио.

«Уважаемая София Станиславовна! Примите поздравления с отличным, триумфальным выступлением в Токио. В соревнованиях по фехтованию на саблях вы блестяще справились с поставленными задачами, вновь убедительно подтвердили высочайший класс мастерства, умение бороться до конца и побеждать. И конечно, самые тёплые слова признательности в адрес Ваших тренеров и наставников, которые верили в Вас и помогли добиться успеха, стать олимпийской чемпионкой», — говорится в послании президента.