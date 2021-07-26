В ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подробно рассказал о необходимых дополнительных тратах для улучшения транспортной доступности трассы «Игора Драйв». Напомним, в 2023 году трасса примет Гран-при России «Формулы-1».

«На «Игоре» Формула-1 пройдёт в 2023 году. Для нас и для города это знаковое событие, во всём мире идёт ажиотаж. Мы понимаем, что в день нужно будет принять и разместить минимум 50 тысяч болельщиков. Совместно с РЖД подготовили свои предложения. В частности, требуется развитие платформы «69 км», шаттлы от неё до «Игоры», стоянки и развязки», — сказал Дрозденко.

По его словам, требуемая сумма не критичная. В совокупности по железнодорожной части и по транспортной составляющей по минимальным требованиям, заявленным хозяевами «Формулы-1» дополнительные расходы обойдутся бюджету примерно в 6 млрд рублей.