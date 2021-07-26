27 июля на Олимпиаде в Токио будет разыграно 22 комплекта медалей. Представители России поборются за награды в 14 дисциплинах.

Полный список финалов выглядит следующим образом:

0:30 триатлон, женщины (Анастасия Горбунова, Александра Разаренова)

3:58 академическая гребля, мужчины, парная четвёрка

4:10 академическая гребля, женщины, парная четвёрка

4:43 плавание, мужчины, 200 м вольным стилем (Мартин Малютин)

4:51 плавание, женщины, 100 м на спине

4:59 плавание, мужчины, 100 м на спине (Климент Колесников, Евгений Рылов)

5:00 стрельба, микст, пистолет, 10 м (Виталина Бацарашкина/Артем Черноусов, Маргарита Черноусова/Антон Аристархов)

5:17 плавание, женщины, 100 м брассом (Юлия Ефимова, Евгения Чикунова)

7:00 софтбол, женщины, матч за третье место Мексика – Канада

9:00 маунтинбайк, женщины (Виктория Кирсанова)

9:00 синхронные прыжки в воду, женщины, вышка 10 м

9:15 стрельба, микст, винтовка, 10 м (Юлия Каримова/Сергей Каменский, Анастасия Галашина/Владимир Масленников)

9:30 гребля, женщины, слалом, каноэ-одиночка (Алсу Миназова, полуфинал)

9:50 тяжёлая атлетика, женщины, до 59 кг

11:00 конный спорт, выездка, командное первенство (Инесса Меркулова, Александра Максакова, Татьяна Костерина)

12:35 дзюдо, женщины, до 63 кг (Дарья Давыдова, 1/16 финала)

13:00 дзюдо, мужчины, до 81 кг (Алан Хубецов, 1/16 финала)

13:30 фехтование, женщины, командная шпага (Россия, 1/4 финала)

13:45 спортивная гимнастика, женщины, командное многоборье (Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова)

13:50 тяжёлая атлетика, женщины, до 64 кг

14:00 софтбол, женщины, финал Япония – США

16:00 тхэквондо, женщины, свыше 67 кг

16:15 тхэквондо, мужчины, свыше 80 кг (Владислав Ларин, 1/8 финала)

В скобках указаны стадии, с которых представители России начнут борьбу 27 июля.