К столице XXXII летних Олимпийских игр Токио приближается тропический шторм, сообщает The Japan Times. По прогнозам экспертов восьмибалльный шторм может помешать проведению олимпийских соревнований. Все представители СМИ уже получили предупреждения о надвигающемся шторме. В некоторых районах города уже начался дождь.

Олимпиада в Токио стартовала 23 июля и закончится 8 августа. Во вторник шторм может принести порывы ветра до 126 км/ч с прогнозируемым количеством осадков до 150 миллиметров в районе Канто-Кошин, включая Токио, в течение 24 часов до утра вторника.

В медальном зачёте Олимпиады лидирует сборная Японии с 8 золотыми, 2 серебряными и 2 бронзовыми наградами. Россия идёт четвёртой (4-5-3).