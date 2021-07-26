Триатлонистка сборной Украины Юлия Елистратова отстранена от участия в Олимпиаде-2020. Как сообщает пресс-служба международного агентства допинг-тестирования, в её организме обнаружен эритропоэтин.

Положительный результат показала допинг-проба Елистратовой, которую та сдала на Кубке Европы-2021 5 июня.

Соревнования женщин по триатлону пройдут 27 июля. Елистратова может оспорить решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, а также потребовать вскрытия пробы B.

Олимпиада в Токио могла стать для 33-летней украинки четвёртой. Она уже участвовала в Играх 2008, 2012 и 2016 года.