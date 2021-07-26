В Нижнем Новгороде начался матч первого тура чемпионата России по футболу между «Нижним Новгородом» и «Сочи». Игра станет заключительной в рамках стартового тура РПЛ-2021/22.

Команды вышли на игру в следующих составах:

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Козлов, Балай, Сапета, Гогличидзе, Шарипов, Галаджан, Калинский.

«Сочи»: Заболотный, Прохин, Родриго, Барач, Маргасов, Цаллагов, Нобоа, Терехов, Заиков, Бурмистров, Воробьев.

«Нижний Новгород» под руководством Александра Кержакова дебютирует в РПЛ. Это третья команда из Нижнего Новгорода в элитном российском дивизионе. Раньше в высших лигах играли «Локомотив» и «Волга».

«Сочи» в прошлом сезоне занял рекордное для себя пятое место и вышел в Лигу конференций.