Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что в российском футболе в ближайшее время может быть изменён лимит на легионеров. С прошлого сезона в РПЛ действует лимит «8+17», то есть не больше восьми иностранцев в заявке на сезон.

«Лимит приносит больше вреда, чем пользы. Лимит обсуждает министерство, в данный момент идет обсуждение с правительством, с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, — цитирует «РИА Новости» Дюкова. — В последнее время у нас были ограничения со стороны Минспорта. Нынешний формат — это шаг вперед: выросло время для молодых россиян, клубы стали внимательнее подходить к подписанию легионеров».

По словам Дюкова, сейчас РФС ведёт дискуссию идет с правительством РФ и в ближайшее время может быть принято решение по изменению лимита.

Лимит на легионеров впервые появился в премьер-лиге в 2005 году.