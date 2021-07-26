Четырёхкратный олимпийский призёр по спортивной гимнастике Мария Пасека рассказала, как поддерживала российских гимнастов в мужском командном турнире на Олимпиаде-2020. Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин принесли России первое золото в командном многоборье с 1996 года.

«Я даже плакала, когда смотрела, — цитирует «РИА Новости» Пасеку. — Я просто не верила в то, что золото от них уйдет — разговаривала с телевизором: ругалась, материла! Когда об этом снова говоришь, эмоции возвращаются, поэтому успокоиться быстро не получается».

Пасека отказалась выделять кого-то из гимнастов отдельно, отметив, что все они показали отличный результат.