Стефания Маликова, дочь популярного певца Димы Маликова, замечена в Москве в паре с хоккеистом Кириллом Капризовым. Совместный снимок пары появился в телеграм-каналах, на снимке Капризов нежно обнимает девушку.

О романе Стеши Маликовой и Капризова сообщалось ещё в середине июля. Девушка провела отпуск на Алтае, откуда выкладывала фотографии пейзажей и гор. Подписчикам удалось выяснить, что вместе с ней отдыхал и Капризов, хотя совместных снимков пара не выставляла.

Ранее Стеша Маликова долгое время состояла в отношениях с сыном экс-губернатора Тульской области, миллиардера Владимира Груздева, однако затем пара распалась.

Для Капризова минувший сезон стал дебютным в НХЛ. В 55 матчах россиянин набрал 51 (27+24) очко и заработал показатель полезности «+10». В плей-офф он отыграл семь матчей и набрал 3 (2+1) очка. Кирилл получил приз «Колдер Трофи», вручаемый лучшему новичку сезона.