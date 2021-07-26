Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал полный список своих помощников в национальной команде, сообщает Sport24.

В штаб сборной войдут Николай Писарев, Виктор Онопко, Виталий Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба. По словам Карпина, первые двое будут посещать матчи вживую и давать отчёты по кандидатам в сборную.

Николай Писарев (52 года) возглавлял сборную России по пляжному футболу (2005-2010), с которой в 2009 году выиграл Евролигу. Также в его карьере были молодёжная сборная России (2010-2016, с перерывом), «Олимпиец» (2017-2018, сейчас — «Нижний Новгород»), «Урожай» (2018-2019, сейчас — «Кубань»).

Виктор Онопко (51 год) с 2009 по 2020 год входил в тренерский штаб ЦСКА при Хуанде Рамосе, Леониде Слуцком и Викторе Гончаренко. В декабре 2020 года он оставил должность в связи с истечением срока соглашения.

Виталий Кафанов (61 год) с начала нулевых работает тренером вратарей. В его карьере были «Рубин», сборная Казахстана и «Ростов». Под его руководством раскрылись такие голкиперы, как Сергей Козко, Сергей Рыжиков, Сослан Джанаев, Сергей Песьяков. Все они в разные годы вызывались в сборную России. Никита Медведев при Кафанове в 2016-2017 году установил рекорд РПЛ по сухой серии (989 минут).

Луис Мартинес (48 лет) станет тренером по физподготовке. Испанский специалист уже работал с Карпиным в «Спартаке» с января 2013 по март 2014 года. Позднее он занимался физподготовкой в китайском «Хэбэй Чайна Форчун» и мексиканском «Атласе», а с января 2018 года входит в штаб Карпина в «Ростове».

Джонатан Альба (39 лет) займёт в сборной должность тренера-аналитика. Он также входит в штаб «Ростова» с 2018 года. До этого Альба стажировался в сборной Румынии и работал в мадридской академии «Райо Махадаонда».

Напомним, что контракт с Карпиным заключён до конца 2022 года. Он будет совмещать посты в сборной и «Ростове».