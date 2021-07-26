Сразу несколько улиц Санкт-Петербурга будут перекрыты для проведения международных соревнований по триатлону Ironman, сообщает ТАСС. Движение транспортных средств на Крестовском острове будет ограничено с 28 июля по 2 августа.

Перекрыты будут:

— Центральная аллея от Футбольной аллеи до Теннисной аллеи (8:00 28 июля — 20:00 2 августа)

— Футбольная аллея на пересечении с Центральной аллеей (8:00 28 июля — 20:00 2 августа)

— Теннисная, Велосипедная и Центральная аллей (31 июля 10:00 — 15:30)

1 августа с 4:00 до 13:30 перекроют:

— проспект Крузенштерна

— Набережная Макарова от проспекта Крузенштерна до моста Бетанкура, в направлении от пр. Крузенштерна к ул. Одоевского

— улица Одоевского в направлении от моста Бетанкура к Уральской улицы

1 августа с 4:00 до 15:30 перекроют:

— мост Бетанкура в направлении от Ждановской ул. к Уральской ул.

— Петровский пр. от Ремесленной ул. до Петровской пл.

— Петровская пл.

— ул. Савиной

— Большой Петровский мост

— Южная дорога от Большого Петровского моста до Теннисной аллеи.

1 августа с 5:00 до 17:00 перекроют:

— Крестовский проспект от Южной дороги до Рюхиной улицы

— Южная аллея

— Теннисная и Велосипедная аллеи

— Рюхина улица от набережной Мартынова до Морского пр.

— наб. Мартынова от Рюхиной ул. до Депутатской улицы.

1 августа с 05:00 до 09:45 будет перекрыта Северная дорога от Бодрова переулка до Яхтенного моста

31 июля с 10:00 до 15:30 на Теннисной аллее организуют двустороннее движение.

С 30 июля 00:00 до 1 августа 17:00 будет запрещена остановка транспорта:

— наб. Гребного канала

— Северная дорога от Бодрова пер. до Яхтенного моста

— Бодров пер.

— Центральная аллея от Футбольной аллеи до Велосипедной аллеи

— Рюхиная ул. от Морского пр. до наб. Мартынова

— Южная дорога

— ул. Савиной

— Петровский пр. от Петровской пл. до Ремесленной ул.

В Ironman 70.3 примут участие спортсмены из 67 регионов России, всего в этом году регистрацию прошли 2,5 тысячи человек из 64 стран мира.