Сразу несколько улиц Санкт-Петербурга будут перекрыты для проведения международных соревнований по триатлону Ironman, сообщает ТАСС. Движение транспортных средств на Крестовском острове будет ограничено с 28 июля по 2 августа.
Перекрыты будут:
— Центральная аллея от Футбольной аллеи до Теннисной аллеи (8:00 28 июля — 20:00 2 августа)
— Футбольная аллея на пересечении с Центральной аллеей (8:00 28 июля — 20:00 2 августа)
— Теннисная, Велосипедная и Центральная аллей (31 июля 10:00 — 15:30)
1 августа с 4:00 до 13:30 перекроют:
— проспект Крузенштерна
— Набережная Макарова от проспекта Крузенштерна до моста Бетанкура, в направлении от пр. Крузенштерна к ул. Одоевского
— улица Одоевского в направлении от моста Бетанкура к Уральской улицы
1 августа с 4:00 до 15:30 перекроют:
— мост Бетанкура в направлении от Ждановской ул. к Уральской ул.
— Петровский пр. от Ремесленной ул. до Петровской пл.
— Петровская пл.
— ул. Савиной
— Большой Петровский мост
— Южная дорога от Большого Петровского моста до Теннисной аллеи.
1 августа с 5:00 до 17:00 перекроют:
— Крестовский проспект от Южной дороги до Рюхиной улицы
— Южная аллея
— Теннисная и Велосипедная аллеи
— Рюхина улица от набережной Мартынова до Морского пр.
— наб. Мартынова от Рюхиной ул. до Депутатской улицы.
1 августа с 05:00 до 09:45 будет перекрыта Северная дорога от Бодрова переулка до Яхтенного моста
31 июля с 10:00 до 15:30 на Теннисной аллее организуют двустороннее движение.
С 30 июля 00:00 до 1 августа 17:00 будет запрещена остановка транспорта:
— наб. Гребного канала
— Северная дорога от Бодрова пер. до Яхтенного моста
— Бодров пер.
— Центральная аллея от Футбольной аллеи до Велосипедной аллеи
— Рюхиная ул. от Морского пр. до наб. Мартынова
— Южная дорога
— ул. Савиной
— Петровский пр. от Петровской пл. до Ремесленной ул.
В Ironman 70.3 примут участие спортсмены из 67 регионов России, всего в этом году регистрацию прошли 2,5 тысячи человек из 64 стран мира.
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