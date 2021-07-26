«Сент-Луис» сделал квалификационные предложения шести хоккеистам, находящимся в статусе ограниченно свободных агентов, сообщает официальный сайт клуба. В их число вошли российские нападающие Иван Барбашев и Павел Бучневич, а также Дакота Джошуа, Джордан Кироу, Зак Сэнфорд и Роберт Томас.

Таким образом, «Блюз» сохранят за собой право заключения контрактов с игроками, когда 28 июля откроется рынок свободных агентов.

Бучневич перешёл в «Сент-Луис» из «Рейнджерс» этим летом. В прошлом сезоне на его счету 48 (20+28) очков в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ в составе нью-йоркской команды.

Барбашев защищает цвета «Сент-Луиса» с 2017 года. В минувшем сезоне он отметился 12 (5+7) очков в 38 играх «регулярки», а также отдал один голевой пас в четырёх играх плей-офф.