«Нижний Новгород» одержал победу в стартовом матче чемпионата России по футболу-2021/22 над «Сочи» — 1:0. Единственный мяч провёл Игорь Горбунов на 68-й минуте. Хавбек нанёс несильный удар, но поймал голкипера Николая Заболотного на противоходе.

Команды играли в следующих составах:

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Козлов, Балай, Сапета, Гогличидзе (Ткачук, 60), Шарипов (Горбунов, 68), Галаджан (Сулейманов, 62), Калинский.

«Сочи»: Заболотный, Прохин, Родриго, Барач, Маргасов (Павлов, 85), Цаллагов, Нобоа, Терехов, Заика (Ангбан, 60), Бурмистров (Попов, 72), Воробьев (Барсов, 60. Дуганджич, 85).

«Нижним Новгородом» руководит бывший нападающий «Зенита», брат голкипера команды Михаила Кержакова Александр Кержаков. Это третья команда из Нижнего Новгорода в элитном российском дивизионе. Раньше в высших лигах играли «Локомотив» и «Волга».

«Сочи» в прошлом сезоне занял рекордное для себя пятое место и вышел в Лигу конференций.