Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает Sky Italia, интерес к 20-летнему хавбеку сборной Грузии проявляет «Тоттенхэм».

Ранее Кварацхелию хотел подписать «Милан», но он выбыл из трансферной гонки из-за высоких запросов «Рубина».

В сезоне-2020/21 Кварацхелия провёл 23 матча за «Рубин», забил 4 гола и сделал 8 голевых передач.

Контракт хавбека с «Рубином» истекает летом 2024 года. По версии портала Transfermarkt стоимость игрока оценивается в 18 миллионов евро.

Зимой издание L’Equipe включило Кварацхелию в топ-50 самых перспективных молодых футболистов.