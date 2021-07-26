На днях в среде болельщиков вызвало резонанс высказывание олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки о мужской художественной гимнастке. Прославленную фигуристку возмутило выступление испанца Кристофера Бенитеса от 2019 года и она написала: «В нашей стране такого нет и, надеюсь, никогда не будет». Многие пользователи отметили, что мужская художественная гимнастика в России всё же существует и напомнили о январском первенстве России. Однако всё не так однозначно. Оказывается, в нашей стране развивается японское направление гимнастики и оно сильно отличается от испанского. О различиях «японской» и «испанской» мужской художественной гимнастики рассказывает Вера Коновалова, тренер по классической художественной гимнастике с 40-летним стажем.

«Мужская художественная гимнастика зародилась в Японии давно. Но как-то она не получила развития в других странах. Только сейчас в России начинают развивать этот вид. Но у большинства предвзятое мнение по поводу художественной гимнастики, и с набором мальчиков в этот вид спорта пока сложновато. Не все знают, что он из себя представляет, поскольку соревнования нигде не транслируются. В интернете есть только отдельные видео.

Мужская художественная, или ритмическая, гимнастика в Японии – это не такая же гимнастика, как у женщин. Это смесь вольных упражнений в спортивной гимнастике, акробатики с добавлением предметов и немного циркового жонглирования. Например, обручей, как в женской художественной гимнастике, нет, а есть маленькие кольца, скакалка, булавы и гимнастические палки. Мальчики выступают в специальных трико, так же, как в спортивной гимнастике.

Конечно, здесь нет таких сложных элементов, как в акробатике или спортивной гимнастике, потому что у них есть специальное амортизирующее покрытие, а здесь обыкновенный ковёр, и сделать такие же сложные элементы просто невозможно.

Здесь идёт работа с предметом. Это достаточно сложно по координации: нужно и акробатику делать, и ловить предметы, и делать жонглирование. Если это будет распространяться, это интересно и неплохо. Например, в синхронном плавании уже выступают мужчины в миксте, но это ещё недостаточно распространено. И в художественной гимнастике было бы неплохо сделать что-то такое. Моё мнение: это интересно.

Японское направление появилось ещё когда интернета не было, и мы не могли посмотреть, что это вообще такое. А испанское направление появилось в последние годы, совсем недавно. Это просто женская гимнастика, мужчины надевают аналогичные костюмы, делают такие же элементы, что и женщины. Упражнения такие же, с теми же предметами: лента, скакалка и так далее. И, на мой взгляд, это выглядит нелепо. Так же как в балете мужчины наденут пачку и будут танцевать. Цискаридзе так как-то сделал, но это был пародийный номер. Здесь, в моём понимании, это выглядит смешно. Мужчины в этом виде смотрятся странно.

Смешанные дуэты в художественной гимнастике? На основе японской гимнастики реально что-то придумать – как, например, в фигурном катании. Но нужно это правильно оформить. Мужчина выполняет мужскую роль, женщина — женскую. Взять те же поддержки: не поднимают же в фигурном катании женщины мужчин. Это мужчины женщин поднимают. В общем, это работа хореографов: как поставить, чтобы было интересно».