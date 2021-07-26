Завершились все восемь матчей стартового тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22. В восьми играх забито 19 мячей, один игрок был удалён с поля. Хозяева и гости одержали по четыре победы, ни одной ничьей зафиксировано не было. О самых интересных моментах первого тура РПЛ — в обзоре Nevasport.

Матч тура. «Рубин» — «Спартак» — 1:0

Центральный матч стартового тура состоялся в Казани, где четвёртый клуб прошлого сезона «Рубин» принимал вице-чемпиона «Спартак». Московский клуб проводил первую официальную игру под руководством Руя Витории. Соперник был уже португальцу знакомый: несколькими днями ранее «Спартак» разгромил подопечных Леонида Слуцкого на Кубке Париматч премьер (4:0) и явно рассчитывал закрепить успех уже в чемпионате.

Но у «Рубина» были другие планы. Илья Самошников, входивший в расширенную заявку сборной России на Евро-2020, забил единственный мяч в начале второго тайма. Руй Витория начинает с поражения, «Рубин» поднимает настроение перед стартом европохода. «Спартак» впервые с 2014 года проигрывает в Казани.

Джокеры тура. Александр Ерохин, Алексей Сутормин. «Химки» — «Зенит» — 1:3

Чемпион России начал защиту титула с очень непростого матча. Крепкая подмосковная команда повела на 28-й минуте. Через 5 минут Сердар Азмун смог отыграть мяч, и на перерыв команду ушли при ничейном счёте.

Во втором тайме сыграли замены Сергея Семака. Александр Ерохин и Алексей Сутормин заменили Артёма Дзюбу и Андрея Мостового. И именно они стали авторами голов. Ерохин уже через две минуты после выхода вывел «Зенит» вперёд, а ещё через пять Сутормин реализовал пенальти. Старт защиты титула удался.

Камбэк тура. «Локомотив» — «Арсенал» — 3:1

В данную категорию можно было бы отнести матч «Зенита», но сразу после него «Локо» выдал ещё более эпичное спасение. «Арсенал» закончил прошлый сезон на одно место выше зоны вылета и избежал стыков только за счёт проблем с лицензированием у клубов ФНЛ. Но новый сезон туляки начали бодро и смело. Благодаря голу Сергея Ткачёва на 22-й минуте, «Арсенал» вёл почти весь матч на выезде с обладателем Кубка России «Локомотивом».

Всё решил момент на 79-й минуте. Артём Сокол получил вторую жёлтую карточку, и железнодорожники уничтожили оставшегося в меньшинстве соперника. Уже через минуту Рифат Жемалетдинов спас «Локо» от поражения, а ещё через шесть принёс команде три очка. Фёдор Смолов поставил точку в матче, намекнув Карпину, что пора бы его уже возвращать в национальную команду.

Сенсация тура. «Нижний Новгород» — «Сочи» — 1:0

В высшем российском дивизионе дебютирует уже третий клуб из Нижнего Новгорода. До 2000 года в высшей лиге барахтался нижегородский «Локомотив», который в дебютный сезон-1992 занял сенсационное шестое место. В начале 2010-х в премьер-лиге немного поиграла «Волга», сейчас настал черёд «Нижнего Новгорода».

Клуб вышел в РПЛ не по спортивному принципу: у занявшего второе место «Оренбурга» не нашлось подходящего для лицензирования стадиона. Летом команду возглавил неопытный зенитовец Александр Кержаков, который до этого не смог удержать в ФНЛ «Томь». Серьёзного усиления за короткую летнюю паузу провести пока не получилось (основные переходы стоит ждать уже в августе), и казалось, нижегородцы в начале сезона станут поставщиками очков для соперников. В первом туре им противостоял дебютант еврокубков «Сочи», который в прошлом сезоне забрался на сенсационное пятое место. Тем не менее, Кержакову удалось сделать подарок нижегородским болельщикам: 1:0 благодаря курьёзному голу

Дебют тура. Иван Сергеев. «Крылья Советов» — «Ахмат» — 1:2

В прошлом сезоне Иван Сергеев разрывал ФНЛ, установив голевой рекорд второй по силе российской лиги. Некоторые эксперты и болельщики даже предлагали обсудить его вызов в сборную России. Но ФНЛ – это совсем другой уровень. В этом сезоне Сергеев впервые получил шанс показать себя уже в элите, и первой игрой для него стала домашняя встреча с «Ахматом». Сергеев старался, атаковал ворота грозненцев, но мяч упорно не шёл в ворота. На 92-й минуте форвард едва не спас «Крылья» от поражения, но дальним ударом попал в штангу.

«Крылья» проигрывают, а Сергееву ещё придётся доказать свою состоятельность и заслужить приглашение от Валерия Карпина.

Провал тура. «Ростов» — «Динамо» — 0:2

Впрочем, у самого Карпина сейчас голова занята явно другим. В день назначения специалиста главным тренером сборной «Ростов» открывал сезон домашним матчем «Динамо». Новоиспечённый совместитель следил за поражением своей команды с трибуны, отсиживая дисквалификацию ещё из прошлого сезона.

Сандро Шварц же в очередной раз показал свои намерения развивать динамовскую молодёжь. Бело-голубые выиграли у тренера сборной за счёт голов 18-летнего Захаряна и 19-летнего Тюкавина.

Возвращение тура. Антон Заболотный. ЦСКА – «Уфа» — 1:0

Антон Заболотный в последние годы получил не самую лучшую репутацию от фанатов. Форвард провалил отрезок карьеры в «Зените», не так много забивал и при этом упрямо вызывался в сборную Станиславом Черчесовым. Однако вторую половину прошедшего сезона нападающий провёл отменно и получил шанс в 30 лет вернуться в родной ЦСКА. Многие фанаты встретили этот переход скептически, но уже первый тур развеял все сомнения. Воспитанник армейцев стал автором единственного мяча в ворота «Уфы» и сделал подарок тренеру-дебютанту Алексею Березуцкому.

Разгром тура. «Урал» — «Краснодар» — 0:3

Игра могла сложиться и по-другому. В ворота «Урала» вернулся Илья Помазун, который в концовке прошлого сезона был выцеплен в ЦСКА. Первый тайм екатеринбуржцы провели уверенно и должны были вести в счёте. Но лидер команды Эрик Бикфалви не реализовал в добавленное время пенальти. А во втором подопечные Виктора Гончаренко взяли своё. На 62-й минуте Тонни Вильена забил шикарный гол дальним ударом, затем он же сделал дубль после эффектной комбинации, а уже на 95-й минуте Джон Кордоба сделал то, что не смог Бикфалви – реализовал пенальти в добавленное время. «Краснодар» как минимум на один тур лидер чемпионата, «Урал» — аутсайдер.

Гол тура. Тонни Вилена. «Урал» — «Краснодар» — 0:3

Приз за лучший гол тура отдадим Вилене. Подобрав мяч после откидки назад, хавбек мощно пробил из-за штрафной, и мяч влетел в сетку Помазуна впритирку со штангой.