Харийс Витолиньш был назначен главным тренером сборной Латвии по хоккею, сообщает официальный сайт Федерации Латвии по хоккею. Специалист попробует пробиться с командой на Олимпийские игры-2022 в Пекине. Отборочный турнир с участием Латвии пройдёт в Риге с 26 по 29 августа.

В штаб Витолиньша войдёт Артис Аболс. Он ассистировал в сборной Латвии Бобу Хартли, который также возглавляет омский «Авангард».

Витолиньш долгие годы ассистировал Олегу Знарку. Специалист входил в его штаб в сборной Латвии, ХК МВД, московском «Динамо» и «Спартаке», сборной России (2014-2018) и СКА (2016-2018). С армейцами Знарок и Витолиньш выиграли Кубок Гагарина в 2017 году, со сборной России — чемпионат мира-2014 и Олимпиаду-2018.

Самостоятельно Витолиньш возглавлял московское «Динамо» (2014-2015) и швейцарский «Давос» (2018-2019).