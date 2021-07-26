«Зенит» возобновил переговоры по трансферу нападающего «Кальяри» Джованни Симеоне, утверждает в Твиттере журналист Никола Скира. Островитяне требуют за 26-летнего форварда 10 миллионов евро.

Симеоне выступает за «Кальяри» с 2019 года. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. В 2020 году клуб выкупил контракт нападающего за 13 миллионов евро. Его отец — бывший хавбек сборной Аргентины, главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.

Сегодня, 26 июля, «Зенит» покинул аргентинский нападающий Себастьян Дриусси, выкупивший свой контракт. С его уходом в клубе освободилась восьмая позиция для легионера.

В сезоне-2020/21 Симеоне провёл 33 матча в чемпионате Италии и забил 6 голов.