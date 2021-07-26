Российский футбольный союз на официальном сайте объявил об отмене матча 1/128 финала Кубка России по футболу между новороссийским «Черноморцем» и клубом из Прогресса «Биолог-Новокубанск».

Причиной стала вспышка коронавируса в новороссийской команде.

«Встреча не состоится в связи с предписанием главного санитарного врача города Новороссийск из-за выявления новой коронавирусной инфекции COVID-19 в команде хозяев», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Игра должна была состояться на Центральном стадионе в Новороссийске 28 июля. Какой будет судьба матча, пока неизвестно.

«Биолог-Новокубанск» на первой стадии в 1/256 финала обыграл в серии пенальти «Туапсе» (3:3, пенальти 4:3).