Евгения Медведева посетила матч Есипенко-Карлсен на Кубке мира по шахматам. Фото: ФИДЕ

Евгения Медведева посетила матч Есипенко-Карлсен на Кубке мира по шахматам. Фото: ФИДЕ

Российский шахматист Евгений Есипенко второй раз сыграл вничью с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче 1/8 финала Кубка мира. Турнир проходит в Сочи. Во вчерашней встрече 19-летний Есипенко сыграл вничью с Карлсеном чёрными, а сегодня повторил результат белыми. Таким образом, их победитель определится на тай-брейке. На первой встрече шахматистов присутствовала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

В феврале этого года Есипенко в возрасте 18 лет обыграл Карлсена на супертурнире в Вейк-ан-Зее.

В других играх 1/8 финала американец Сэм Шэнкленд обыграл россиянина Петра Свидлера (1,5-0,5), а Сантош Гуджрати Видит из Индии победил азербайджанца Васифа Дурарбайли (1,5-0,5).

Помимо тай-брейка Есипенко и Карлсена, участники четвертьфиналов определятся в решающих поединках матчей Александр Грищук (Россия) — Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Владимир Федосеев (Россия) — Велимир Ивич (Сербия), Этьен Бакро (Франция) — Кацпер Перун (Польша), Сергей Карякин (Россия) — Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Айк Мартиросян (Армения) — Амин Табатаби (Иран).