На Олимпиаде в Токио российский финал в женском фехтовании, долгожданное золото гимнастов и победа тхэквондиста. Валерий Карпин официально возглавил сборную России по футболу. Себастьян Дриусси покинул «Зенит». Самые интересные новости спорта 26 июля – в дайджесте Nevasport.

Сборная России по волейболу обыграла США на Олимпиаде в Токио

Мужская сборная России по волейболу одержала вторую победу на летней Олимпиаде в Токио. В матче второго тура группового этапа команда Туомаса Саммельвуо обыграла США в четырех сетах — 3:1 (25:23, 27:25, 21:25, 25:23).

Павлюченкова разгромила немку Фридзам во втором круге Олимпиады в Токио

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг олимпийского турнира в Токио, обыграв немку Анну-Лену Фридзам. Игра продолжалась всего 55 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу россиянки.

Пловчихи Ефимова и Чикунова вышли в финал Олимпиады на 100 м брассом

Российские пловчихи Юлия Ефимова и Евгения Чикунова вышли в финал Олимпиады в Токио на дистанции 100 м брассом. Ефимова заняла третье место в своем полуфинальном заплыве, показав время 1 минута 6,34 секунды. Этот результат стал пятым по итогам обоих заплывов и позволил ей выйти в финальную стадию турнира. Чикунова проплыла стометровку за 1:06.47 — это четвертый результат в заплыве и шестой в полуфинале.

Медведев с лёгкостью вышел в третий круг Олимпиады в Токио

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг олимпийского турнира в Токио. Во втором раунде он обыграл представителя Индии Сумита Нагала в двух сетах со счетом 6:2, 6:1.

Веснина и Кудерметова вышли в 1/4 финала Олимпиады в Токио в парном разряде

Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова вышли в четвертьфинал парного турнира на Олимпийских играх в Токио. В матче второго круга они обыграли Кики Бертенс и Деми Схюрс из Нидерландов. Матч завершился со счетом 6:2, 3:6, 10:7.

Российские прыгуны в воду с вышки завоевали бронзу на Олимпиаде в Токио

Российские прыгуны в воду Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые медали в синхронной вышке 10 м на Играх в Токио. Результат российских спортсменов составил 89,64.

Саблистка Позднякова победила Великую в финале Олимпиады. У России золото и серебро

Российские саблистки София Позднякова и Софья Великая завоевали золото и серебро Олимпийских игр в Токио. В финальном поединке они встречались друг с другом, победу со счетом 15:11 одержала Позднякова.

Карпин подписал контракт с РФС и официально возглавил сборную России

Валерий Карпин подписал контракт с РФС и официально вступил в должность главного тренера сборной России по футболу. Специалист будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Под его руководством команде предстоит пройти отбор на чемпионат мира-2022.

Российские гимнасты завоевали золото Олимпиады в командном многоборье

На летних Олимпийских играх в Токио завершился финал командного многоборья в мужской спортивной гимнастике. Победу с результатом 262,500 балла одержала сборная России.

Тхэквондист Храмцов завоевал золото на Олимпиаде в Токио

Российский тхэквондист Максим Храмцов победил в финале иорданца Салеха Аль-Шарабати и завоевал четвертое для сборной России золото Олимпийских игр в Токио. Встреча закончилась со счетом 20:9 в пользу российского спортсмена.

Рублев и Павлюченкова, Карацев и Веснина заявились в микст на Олимпиаде в Токио

Стала известна заявка на теннисный турнир в смешанном разряде на Олимпиаде в Токио. Сборную России представят два дуэта: Аслан Карацев сыграет с Еленой Весниной, а Андрей Рублев — с Анастасией Павлюченковой.

«Зенит» объявил о переходе Дриусси

Футбольный клуб «Зенит» объявил об официальном уходе аргентинского нападающего Себастьяна Дриусси. Известно, что футболист реализовал свое право на выкуп контракта с «сине-бело-голубыми».

Медальный зачёт Олимпиады в Токио: хозяева в лидерах, Россия выходит на четвёртое место

Завершился третий соревновательный день на Олимпиаде в Токио. По его итогам в лидеры медального зачёта вышла команда Японии. На счету хозяев XXXII Игр 8 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых награды. Японцы отодвинули на второе место США (7 — 3 — 4).

Всего на счету российской сборной 4 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медали. По общему количеству наград (12) россияне также идут четвёртыми, а лидирует Китай (18).

Стал известен полный состав тренерского штаба Карпина в сборной России

Новый главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал полный список своих помощников в национальной команде. В штаб сборной войдут Николай Писарев, Виктор Онопко, Виталий Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба. По словам Карпина, первые двое будут посещать матчи вживую и давать отчёты по кандидатам в сборную.

«Нижний Новгород» под руководством Кержакова дебютировал в РПЛ с победы над «Сочи»

«Нижний Новгород» одержал победу в стартовом матче чемпионата России по футболу-2021/22 над «Сочи» — 1:0. Единственный мяч провёл Игорь Горбунов на 68-й минуте. Хавбек нанёс несильный удар, но поймал голкипера Николая Заболотного на противоходе. «Нижним Новгородом» руководит бывший нападающий «Зенита», брат голкипера команды Михаила Кержакова Александр Кержаков.