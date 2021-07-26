В четвёртый игровой день Олимпиады полный список соревнований с участием россиян выглядит следующим образом:

Бадминтон

Групповой турнир

4:00 Сергей Сирант — Гергель Крауз (Венгрия)

12:40 Владимир Иванов/Иван Созонов — Годвин Олофуа/Анолувапо Опейори (Нигерия)

Баскетбол 3x3

11:25 женщины, групповой этап, Россия – Италия

12:00 мужчины, групповой этап, Россия – Сербия

Бокс

6:30 мужчины, до 91 кг, 1/8 финала Муслим Гаджимагомедов — Абдельхафид Бенчлаба (Алжир)

11:00 мужчины, до 69 кг, 1/8 финала Андрей Замковой — Стивен Зимба (Замбия)

Велоспорт

9:00 маунтинбайк, женщины (Виктория Кирсанова)

Волейбол

3:00 женщины, групповой этап, Россия – Аргентина

Гандбол

8:15 женщины, групповой этап, Россия – Швеция

Гребля на байдарках и каноэ

9:30 женщины, слалом, каноэ-одиночка, полуфинал/финал (Алсу Миназова)

Дзюдо

женщины, до 63 кг (Дарья Давыдова)

5:10 1/16 финала

6:30 1/8 финала

7:25 1/4 финала

11:00 утешительный раунд

11:35 1/2 финала

12:20 за 3-е место

12:35 финал

мужчины, до 81 кг (Алан Хубецов)              

5:35 1/16 финала

6:55 1/8 финала

7:45 1/4 финала

11:15 утешительный раунд

11:55 1/2 финала

12:45 за 3-е место

13:00 финал

Настольный теннис

8:30 3-й круг, Кирилл Скачков — Дмитрий Овчаров (Германия)

Парусный спорт

6:00 мужчины, Лазер, гонки 4-6 (Сергей Комиссаров)

6:00 женщины, Лазер Радиал, гонки 5-6 (Екатерина Зюзина)

Плавание

4:50 мужчины, 200 м вольным стилем (Мартин Малютин)

5:10 мужчины, 100 м на спине (Климент Колесников, Евгений Рылов)

5:20 женщины, 100 м брассом (Юлия Ефимова, Евгения Чикунова)

13:00 мужчины, 100 м вольным стилем, квалификация (Климент Колесников, Андрей Минаков)

13:35 мужчины, 200 м брассом, квалификация (Кирилл Пригода, Антон Чупков)

14:05 мужчины, 800 м вольным стилем, квалификация (Илья Дружинин, Александр Егоров)

14:15 мужчины, эстафета 4х200 м вольным стилем, квалификация

Спортивная гимнастика

13:45 женщины, командное многоборье (Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова)

Стрельба

микст, пневматический пистолет 10 м (Виталина Бацарашкина/Артем Черноусов, Маргарита Черноусова/Антон Аристархов)

3:00 квалификация

5:00 за 3-е место

5:37 финал

микст, винтовка 10 м (Юлия Каримова/Сергей Каменский, Анастасия Галашина/Владимир Масленников)

7:15 квалификация

9:15 за 3-е место

9:52 финал

Стрельба из лука

9:30 Женщины, индивидуальное первенство, 1/32 финала Елена Осипова – Сякьера Машайх (Малайзия)

Тхэквондо

мужчины, свыше 80 кг (Владислав Ларин)

4:15 предварительный раунд

8:15 1/4 финала

10:15 1/2 финала

13:15 утешительный раунд

14:15 за 3-е место

16:15 финал

Теннис

мужчины, второй круг

5:00 Аслан Карацев — Жереми Шарди (Франция)

6:30 Карен Хачанов — Джеймс Дакворт (Австралия)

женщины, третий круг

5:00 Анастасия Павлюченкова — Сара Соррибес-Тормо (Испания)

Триатлон

0:30 женщины (Анастасия Горбунова, Александра Разаренова)

Фехтование

женщины, командная шпага (сборная России)

4:55 1/4 финала Россия — Италия

5:50 за 5-8 места

6:45 1/2 финала

7:40 за 5-е место

8:35 за 7-е место

12:30 за 3-е место

13:30 финал