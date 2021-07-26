В четвёртый игровой день Олимпиады полный список соревнований с участием россиян выглядит следующим образом:
Бадминтон
Групповой турнир
4:00 Сергей Сирант — Гергель Крауз (Венгрия)
12:40 Владимир Иванов/Иван Созонов — Годвин Олофуа/Анолувапо Опейори (Нигерия)
Баскетбол 3x3
11:25 женщины, групповой этап, Россия – Италия
12:00 мужчины, групповой этап, Россия – Сербия
Бокс
6:30 мужчины, до 91 кг, 1/8 финала Муслим Гаджимагомедов — Абдельхафид Бенчлаба (Алжир)
11:00 мужчины, до 69 кг, 1/8 финала Андрей Замковой — Стивен Зимба (Замбия)
Велоспорт
9:00 маунтинбайк, женщины (Виктория Кирсанова)
Волейбол
3:00 женщины, групповой этап, Россия – Аргентина
Гандбол
8:15 женщины, групповой этап, Россия – Швеция
Гребля на байдарках и каноэ
9:30 женщины, слалом, каноэ-одиночка, полуфинал/финал (Алсу Миназова)
Дзюдо
женщины, до 63 кг (Дарья Давыдова)
5:10 1/16 финала
6:30 1/8 финала
7:25 1/4 финала
11:00 утешительный раунд
11:35 1/2 финала
12:20 за 3-е место
12:35 финал
мужчины, до 81 кг (Алан Хубецов)
5:35 1/16 финала
6:55 1/8 финала
7:45 1/4 финала
11:15 утешительный раунд
11:55 1/2 финала
12:45 за 3-е место
13:00 финал
Настольный теннис
8:30 3-й круг, Кирилл Скачков — Дмитрий Овчаров (Германия)
Парусный спорт
6:00 мужчины, Лазер, гонки 4-6 (Сергей Комиссаров)
6:00 женщины, Лазер Радиал, гонки 5-6 (Екатерина Зюзина)
Плавание
4:50 мужчины, 200 м вольным стилем (Мартин Малютин)
5:10 мужчины, 100 м на спине (Климент Колесников, Евгений Рылов)
5:20 женщины, 100 м брассом (Юлия Ефимова, Евгения Чикунова)
13:00 мужчины, 100 м вольным стилем, квалификация (Климент Колесников, Андрей Минаков)
13:35 мужчины, 200 м брассом, квалификация (Кирилл Пригода, Антон Чупков)
14:05 мужчины, 800 м вольным стилем, квалификация (Илья Дружинин, Александр Егоров)
14:15 мужчины, эстафета 4х200 м вольным стилем, квалификация
Спортивная гимнастика
13:45 женщины, командное многоборье (Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова)
Стрельба
микст, пневматический пистолет 10 м (Виталина Бацарашкина/Артем Черноусов, Маргарита Черноусова/Антон Аристархов)
3:00 квалификация
5:00 за 3-е место
5:37 финал
микст, винтовка 10 м (Юлия Каримова/Сергей Каменский, Анастасия Галашина/Владимир Масленников)
7:15 квалификация
9:15 за 3-е место
9:52 финал
Стрельба из лука
9:30 Женщины, индивидуальное первенство, 1/32 финала Елена Осипова – Сякьера Машайх (Малайзия)
Тхэквондо
мужчины, свыше 80 кг (Владислав Ларин)
4:15 предварительный раунд
8:15 1/4 финала
10:15 1/2 финала
13:15 утешительный раунд
14:15 за 3-е место
16:15 финал
Теннис
мужчины, второй круг
5:00 Аслан Карацев — Жереми Шарди (Франция)
6:30 Карен Хачанов — Джеймс Дакворт (Австралия)
женщины, третий круг
5:00 Анастасия Павлюченкова — Сара Соррибес-Тормо (Испания)
Триатлон
0:30 женщины (Анастасия Горбунова, Александра Разаренова)
Фехтование
женщины, командная шпага (сборная России)
4:55 1/4 финала Россия — Италия
5:50 за 5-8 места
6:45 1/2 финала
7:40 за 5-е место
8:35 за 7-е место
12:30 за 3-е место
13:30 финал
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