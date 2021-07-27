Российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль Олимпиады в Токио на дистанции 100 м на спине. Еще один россиянин Климент Колесников стал серебряным призером.

Рылов показал результат 51,98 сек, Колесников — 52 сек. Замкнул первую тройку американец Райан Мерфи, преодолевший стометровку за 52,19.

Ранее состоялся финальный заплыв на дистанции 200 м свободным стилем, где Россию представлял Мартин Малютин. Он не сумел побороться за медали и финишировал пятым.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были состояться еще прошлым летом, но из-за всемирной пандемии коронавируса были перенесены на нынешний год. Соревнования стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа.

На данный момент в активе российской команды пять золотых медалей.