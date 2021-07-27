Женская сборная России по волейболу одержала победу над командой Аргентины в матче второго тура групповой стадии Олимпийских игр. Игра проходила в Токио на «Ариаке Арене» и завершилась со счетом 3:0 (25:19, 25:15, 25:13).

Напомним, в первом матче россиянки под руководством Серджо Бузато всухую проиграли Италии, а Аргентина стартовала с поражения от США.

В олимпийском турнире принимают участие 12 команд, разделенных на две группы. В плей-офф выйдут по четыре сборные из каждой шестерки. Россия выступает в группе В, куда также попали Италия, США, Турция, Аргентина и Китай.

Олимпийские игры в Токио должны были состояться еще прошлым летом, но из-за всемирной пандемии коронавируса были перенесены на нынешний год. Соревнования стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа.