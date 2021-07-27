На летних Олимпийских играх в Токио продолжаются соревнования по спортивной гимнастике. Сегодня, 27 июля, будут разыграны медали командного многоборья у женщин, финал стартует в 13:45 по московскому времени.

В квалификации сборная России заняла первое место, опередив главных фавориток турнира — команду США. В составе российской сборной, выступающей под флагом ОКР, будут соревноваться Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова.

Они выступят на следующих снарядах:

опорный прыжок — Мельникова, Уразова, Ахаимова

разновысокие брусья — Уразова, Мельникова, Листунова

бревно — Уразова, Мельникова, Листунова

вольные упражнения — Уразова, Листунова, Мельникова

Накануне состоялся финал мужского многоборья, где золотые медали завоевала сборная России в составе Никиты Нагорного, Артура Далалояна, Давида Белявского и Дениса Аблязина.