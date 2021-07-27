Российские пловчихи Юлия Ефимова и Евгения Чикунова не смогли побороться за медали на дистанции 100 м брассом на Олимпиаде в Токио.

Финальный заплыв состоялся сегодня, 27 июля. Золотую медаль завоевала американка Лидия Якоби с результатом 1.04,95. Второе место заняла представительница ЮАР Татьяна Шонмакер (1.05,22), третьей стала американка Лилли Кинг (1.05,54).

Чикунова финишировала на четвертом месте, Ефимова — на пятом.

Ранее состоялся финал на дистанции 100 м на спине, где россияне Евгений Рылов и Климент Колесников завоевали золотую и серебряную медали.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были состояться еще прошлым летом, но из-за всемирной пандемии коронавируса были перенесены на нынешний год. Соревнования стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа.