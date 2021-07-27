На теннисном олимпийском турнире в Токио состоялась жеребьевка в миксте. Россию будут представлять два дуэта — Елена Веснина и Аслан Карацев, Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев.

В первом круге турнира смешанных пар Веснина и Карацев сыграют с лидерами посева французами Кристиной Младенович и Николя Маю. Павлюченко и Рублёв, получившие четвертый номер посева, встретятся с хорватами Дарией Юрак и Иваном Додигом.

Напомним, Рублев и Веснина уже завершили выступление в одиночном разряде, вылетев с турнира в первом и втором кругах соответственно. Карацев и Павлюченкова продолжают борьбу за медали.

На данный момент сборная России, выступающая под флагом ОКР, занимает четвертое место в медальном зачете, имея в своем активе 15 наград — 5 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые.