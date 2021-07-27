Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова прокомментировала неудачное выступление на дистанции 100 м брассом в рамках Олимпийских игр в Токио. В финальном заплыве спортсменка не смогла побороться за медали и заняла пятое место.

«Боролась до конца, но результат совершенно не тот, который планировала. Будем разбираться. Работа была проделана очень большая. Сначала с Дэвидом Сало в Америке, потом нюансы, связанные с техникой, корректировала с папой. Конечно, я не привыкла, что у меня на Олимпиаде только один старт», — приводит слова Ефимовой пресс-служба ОКР.

По словам спортсменки, обычно у нее есть время подумать и исправить ошибки, если видны недоработки. Она подчеркнула, что более уверенно плавает 200 м брассом, когда хорошо готова, но сейчас вряд ли бы показала хороший результат.

Напомним, в Токио Ефимова выступает только на стометровке. Она не плывет свою коронную дистанцию 200 м, так как провалила национальный отбор.