Российская саблистка София Позднякова, завоевавшая золото Олимпиады в Токио, рассказала о внутренней конкуренции с соотечественницей Софьей Великой. В финале спортсменки сражались друг с другом, Великой досталась серебряная медаль.

По словам Поздняковой, не во всех видах спорта конкуренция выливается в такую борьбу, при которой возникают конфликты. Например, в их команде к опытной Великой относятся как к старшему товарищу, который дает поддержку.

В интервью для «Спорт-Экспресс» Позднякова отметила, что если бы в фехтовании была жесткая борьба, то, возможно, это поспособствовало бы популяризации вида спорта.

— Вы сказали про фигурное катание, я за ним тоже слежу, за нашими девочками особенно. Там интриги, расследования. Но у нас такой финал получился. И это прекрасно.

— Если вы увлекаетесь фигурным катанием, не заметили аналогий между вашей историей и историей Загитовой с Медведевой в Пхенчхане?

— Я думала об этом, если честно. Но это же все спорт. Сегодня ты, завтра тебя. Так звезды сложились.