Российская саблистка Софья Великая не спала сутки из-за затянувшегося процесса допинг-контроля в день личного первенства. Об этом рассказал физиотерапевт команды Александр Буров.

Напомним, в финале индивидуального турнира Великая потерпела поражение от своей соотечественницы Софии Поздняковой, спортсменки принесли России золотую и серебряную медали.

«Сдача допинг-теста Поздняковой прошла благополучно, тест Великой, который она сдала на основной арене, допинг-офицеров не устроил в связи с недостаточной плотностью пробы», — сказал Буров журналистам.

Как объяснил физиотерапевт, это произошло из-за того, что Великая практически не ела, а увеличить плотность за счет бананов и яблок в короткий срок невозможно. Вторая проба тоже не устроила офицеров, поэтому спортсменке пришлось сидеть на тестировании до двух часов ночи.

«В олимпийскую деревню Великая добралась уже к трем ночи, после чего сдача допинг-проб продолжилась. Сейчас я даже не могу точно сказать, когда она завершилась. Таким образом, Соня, которая в день турнира встала в пять утра, не спала практически сутки», — сказал Буров.