Российская саблистка София Позднякова сообщила, что хочет уйти в декрет после олимпийского сезона.

«Сейчас я думаю о годичном перерыве. Я хочу ребенка. Мы с мужем будем работать над этим. Но мое ближайшее будущее — соревнование 31 июля. Верю в еще одну нашу медаль», — приводит слова фехтовальщицы «Спорт-Экспресс».

Напомним, в понедельник, 26 июля, Позднякова завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио. В финале турнира саблисток она оказалась сильнее своей соотечественницы Софьи Великой — 15:11.

На данный момент сборная России, выступающая под флагом ОКР, занимает четвертое место в медальном зачете, имея в своем активе 15 наград — 5 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые.

Олимпиада в Токио должна была состояться еще прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на год.