Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова призналась, что не хотела бы жить в США.

У себя в «Инстаграме» спортсменка отвечала на вопросы подписчиков. Один из них спросил, как Севастьянова относится к США.

«Скажу так: мне США не нравятся от словам совсем. Ни политикой, ни мировоззрением, ни тем, что они несут в массы. Особенно плохо то, что они делают с современным обществом и неокрепшими умами детей и подростков. Жить там я бы точно не хотела и не хочу», — ответила гимнастка.

Напомним, Севастьянова является олимпийской чемпионкой 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. Кроме того, российская спортсменка дважды завоевывала золотые медали чемпионата Европы. Она завершила карьеру в 2012 году.