Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала победу российских гимнастов в финале командного многоборья на Олимпиаде в Токио.

«Я очень рада победе ребят в командных соревнованиях по спортивной гимнастике. У нас самые крутые гимнасты. Мы хорошо общаемся с Никитой Нагорным и его женой Дашей: дружим, часто видимся. Я сразу же написала Даше и Никите, поздравила», — приводит слова Медведевой «Матч ТВ».

Фигуристка добавила, что будет болеть за Нагорного в личном первенстве. Также она отметила, что очень непросто выступать Артуру Далалояну, который незадолго до игр получил разрыв ахилла.

«Я видела апрельскую фотографию ноги Артура, которую мне показывал наш общий друг, с которым мы оба работаем. То, что он на Олимпиаде, это настоящее чудо. Получить такую травму и так быстро восстановиться — это нереально», — сказала Медведева.

Напомним, вчера, 26 июля, российские гимнасты впервые за 25 лет взяли олимпийское золото в командном многоборье. Страну представляли Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин. Сегодня в Токио состоится финал женского командного многоборья.