Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев прокомментировал неудачное выступление пловчихи Юлии Ефимовой на Олимпиаде в Токио. На дистанции 100 м брассом спортсменка заняла лишь пятое место.

«Очень жалко, что наша знаменитая пловчиха не смогла добиться того результата, который все от неё ждали. Уже привыкли к победам. У Юлии ещё всё впереди, поэтому уверен, что она ещё будет нас радовать своими успехами», — приводит слова Свищева «Чемпионат».

Депутат добавил, что не знает, будет ли Ефимова продолжать карьеру. По его словам, только команда спортсменки в курсе, какие у нее планы и в каком состоянии она находится.

«Только Юлии принимать решение, но я думаю, что она ещё может показывать великолепные результаты», — сказал Свищев.

Напомним, в Токио Ефимова не выступает на своей коронной дистанции 200 м брассом, так как ранее провалила национальный отбор. Первые олимпийские медали в плавании России принесли Евгений Рылов и Климент Колесников.