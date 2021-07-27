На летних Олимпийских играх в Токио продолжается турнир по спортивной гимнастике. Сегодня, 27 июля, состоится финал командного многоборья у женщин, спортсменки начнут борьбу за медали в 13:45 по московскому времени.
Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь:
Сборную России представят Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова, Владислава Уразова и Виктория Листунова. Ранее они победили в квалификацию, опередив спортсменок из США.
Гимнасткам предстоит выполнить упражнения на четырех снарядах. Россиянки будут выступать в следующем составе:
- опорный прыжок — Мельникова, Уразова, Ахаимова
- разновысокие брусья — Уразова, Мельникова, Листунова
- бревно — Уразова, Мельникова, Листунова
- вольные упражнения — Уразова, Листунова, Мельникова
Комментарии Развернуть