На летних Олимпийских играх в Токио продолжается турнир по спортивной гимнастике. Сегодня, 27 июля, состоится финал командного многоборья у женщин, спортсменки начнут борьбу за медали в 13:45 по московскому времени.

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Сборную России представят Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова, Владислава Уразова и Виктория Листунова. Ранее они победили в квалификацию, опередив спортсменок из США.

Гимнасткам предстоит выполнить упражнения на четырех снарядах. Россиянки будут выступать в следующем составе: