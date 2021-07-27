Российский пловец Евгений Рылов, завоевавший золотую медаль Олимпиады на дистанции 100 м на спине, прокомментировал выступление без национальной символики.

«Конечно, когда стоишь на пьедестале, хочется, чтобы играл твой гимн, этого не хватает. Но обстоятельства сложились так, как есть, спортсмены на это влиять не могут. Это было наилучшим решением. Лучше, чем пропуск Олимпийских игр», — приводит слова Рылова ТАСС.

Напомним, Рылов победил с результатом 51,98 сек. Серебряную медаль завоевал еще один россиянин Климент Колесников, финишировавший со временем 52,00 сек. Замкнул первую тройку американец Райан Мерфи, преодолевший стометровку за 52,19.

Перед этим состоялся финальный заплыв на дистанции 200 м свободным стилем, где Россию представлял Мартин Малютин. Он не сумел побороться за медали и финишировал пятым.