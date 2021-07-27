Российский тхэквондист Владислав Ларин вышел в финал олимпийского турнира в Токио в весовой категории свыше 80 кг.

В 1/8 финала россиянин оказался сильнее представителя Тонга Питу Тофатофуа со счётом 24:3. Затем в четвертьфинале Ларин победил словенца Ивана Трайковича (16:3), а в полуфинале разобрался с китайцем Сунь Хонйи (30:3).

Соперник Ларина по финалу еще не определен, однако россиянин уже гарантировал себе как минимум серебряную медаль.

Напомним, летние Олимпийские игры должны были состояться еще год назад, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на нынешнее лето. Соревнования проходят с 23 июля по 8 августа. На данный момент в активе российской команды 16 наград: 5 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые.