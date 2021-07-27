Российский теннисист Карен Хачанов пробился в 1/8 финала олимпийского турнира в Токио. В матче второго круга он одержал победу над австралийцем Джеймсом Даквортом в двух сетах со счетом 7:5, 6:1.

Спортсмены провели на корте 1 час 25 минут. За это время Хачанов четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и взял четыре гейма на подаче соперника. Дакворт записал на свой счет шесть эйсов, три раза ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт из четырех.

В следующем матче Хачанову предстоит сыграть с аргентинцем Диего Шварцманом, занимающим восьмое место в рейтинге АТР.

Напомним, выступление на Олимпиаде продолжают двое россиян — Хачанов и Даниил Медведев. Андрей Рублев и Аслан Карацев вылетели.