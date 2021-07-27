Бывший тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов раскритиковал нынешний тренерский штаб женской команды. На Олимпиаде в Токио россиянки сначала сыграли вничью с Бразилией, затем разгромно уступили Швеции.

«Во втором тайме было избиение младенцев. Грустно, ребята… Не хочу употреблять грубые слова. Все равно верю, что мы выйдем из группы, но что мне делать? Снять штаны и выйти на поле? Там пять советников сидит! Что они советуют? Не знаю. Такое впечатление, что там все мужчины в юбках, простите. Как в Европе — гендерность. Вот они и сидят гендерные!» — приводит слова Трефилова РИА «Новости».

На групповом этапе россиянкам ещё предстоит встретиться с командами Венгрии, Франции и Испании. В турнире принимают участие 12 команд, разделенных на две группы. В плей-офф выходят по четыре коллектива из каждой шестерки.

Напомним, летние Олимпийские игры должны были состояться еще год назад, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на нынешнее лето. Соревнования проходят с 23 июля по 8 августа.